أمير سعودي يقارن بين صفقات المملكة وقطر مع أمريكا

قارن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد الصفقات الموقعة بين بلاده من جهة وقطر من جهة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال الأمير في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، إن الرياض وقعت مع واشنطن صفقات بقيمة 400 مليار دولار عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، تشمل الأسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين.

وأضاف أن الصفقات التي وقعها أمير قطر تميم بن حمد خلال زيارته الأخيرة لواشنطن بلغت فقط 185 مليار دولار، مشيرا إلى أن الناتج المحلي للسعودية عام 2018 بلغ نحو 800 مليار دولار، بينما بلغ الناتج القطري لنفس العام 186 مليار دولار.

ونوه إلى أن "الصفقات القطرية أكثر من ناتجها المحلي"، حسب ما ورد في تغريدته.

1-4 بان زيارة ترامب للسعودية وقِعت صفقات بين البلدين ب400مليار$(جلها على مدى 10 سنوات)اسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين ومن حينها لم يتوقف صراخ الجزيرة والإعلام المدعوم من قطر مكررين عبارة (حلب السعودية) وكأن ترامب أخذ ال400 فورًا بدون أي مقابل — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 13 juillet 2019

2-4لو قسمنا ال400 مليار على 10 سنوات (40 مليار في السنة)وتحسبًا لاجتزاء هذه التغريدة من سياقها أكرر أن هذه المبالغ لصفقات مفيدة للبلدين تتضمن اسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة ..

و لمن لا يعلم :-بلغ الناتج المحلي الإجمالي في السعودية لعام 2018 ثلاث (تريليون )ريال — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 13 juillet 2019

3-4في زيارة تميم لأمريكا ذُكر أن الصفقات بين البلدين ب185 مليار دولار وهللت الجزيرة وأخواتها وأشادت بأهمية هذا اقتصاديًا وسياسيًا لقطر..وطبعًا( مصطلح الحلب اختفى)

لمن لا يعلم:-الناتج المحلي لقطر عام 2018 بلغ 186مليار دولار.. أي أن الصفقات أكثر من ناتجها المحلي!. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 13 juillet 2019

المصدر: RT