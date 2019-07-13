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أمير سعودي يقارن بين صفقات المملكة وقطر مع أمريكا

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أمير سعودي يقارن بين صفقات المملكة وقطر مع أمريكا
دونالد ترامب ومحمد بن سلمان، ودونالد ترامب وتميم بن حمد
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قارن الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد الصفقات الموقعة بين بلاده من جهة وقطر من جهة أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية.

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وقال الأمير في سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم السبت، إن الرياض وقعت مع واشنطن صفقات بقيمة 400 مليار دولار عند زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة، تشمل الأسلحة واستثمارات وتوطين صناعات ومشاريع مشتركة يعود نفعها على البلدين.

وأضاف أن الصفقات التي وقعها أمير قطر تميم بن حمد خلال زيارته الأخيرة لواشنطن بلغت فقط 185 مليار دولار، مشيرا إلى أن الناتج المحلي للسعودية عام 2018 بلغ نحو 800 مليار دولار، بينما بلغ الناتج القطري لنفس العام 186 مليار دولار.

ونوه إلى أن "الصفقات القطرية أكثر من ناتجها المحلي"، حسب ما ورد في تغريدته. 

المصدر: RT

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