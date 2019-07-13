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أنقرة تعلن عن مباحثات تركية أمريكية الأسبوع المقبل لإقامة منطقة آمنة في سوريا

أخبار العالم العربي

أنقرة تعلن عن مباحثات تركية أمريكية الأسبوع المقبل لإقامة منطقة آمنة في سوريا
Reuters Yuri Gripas
وزير الدفاع التركي أكار خلوصي والقائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر
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أعلنت وزارة الدفاع التركية عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لإرسال فريق عسكري أمريكي في أقرب وقت إلى أنقرة لبحث إقامة منطقة آمنة في سوريا.

وأعلنت الوزارة أن وزير الدفاع خلوصي أكار، اتفق مع مارك إسبر القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، في اتصال هاتفي، أمس الجمعة، على ضرورة إرسال فريق عسكري أمريكي على وجه السرعة الأسبوع القادم لبحث إقامة منطقة آمنة في سوريا.

وأبلغ أكار القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي، خلال الاتصال الهاتفي، بأن شراء تركيا منظومة "إس-400" الروسية للدفاع الصاروخي لا يعني تغيير أنقرة توجهاتها الاستراتيجية، مضيفا أن الصفقة ضرورية.

ونقلت وزارة الدفاع التركية أيضا عن أكار قوله إن أنقرة لا تزال تقيم العرض لشراء منظومة الدفاع الجوي الأمريكية "باتريوت" وإن تدهور العلاقات الثنائية لا يخدم مصالح أي من البلدين.

المصدر: رويترز

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