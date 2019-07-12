أعربت الحكومة القطرية عن "إدانتها واستنكارها" للتفجير، الذي استهدف أمس الخميس، عناصر من قوات "الجيش الوطني الليبي" في مدينة بنغازي خلال تشييع قائد كبير فيه.

وأكدت قطر، عبر بيان أصدرته وزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، "موقفها الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب".

وأعربت الخارجية القطرية "عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومة وشعب ليبيا وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل".

وقتل 5 أشخاص وجرح العشرات في تفجير سيارة مفخخة بمقبرة الهواري في مدينة بنغازي شرق ليبيا، استهدف قيادات في "الجيش الوطني الليبي" خلال تشييع القائد السابق للقوات الخاصة فيه، اللواء خليفة المسماري، الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وأكدت مصادر لـ RT نجاة عدد من القيادات البارزة في "الجيش الوطني الليبي"، بينهم المتحدث باسمه، اللواء أحمد المسماري.

وأعلن "الجيش الوطني الليبي" أن القتلى بينهم 3 مدنيين، مؤكدا أن من بين الجرحى أحد أبناء اللواء خليفة المسماري، بينما أشارت المعلومات إلى أن التفجير أدى إلى تدمير 9 آليات عسكرية.

ويأتي البيان القطري في الوقت الذي تواصل فيه الدوحة دعمها لقوات حكومة الوفاق الوطني المتمركزة في طرابلس بزعامة رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، في مواجتها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير، خليفة حفتر.

وتوجه قوات حفتر وهو شخصيا، اتهامات لاذعة إلى قطر بالتدخل في شؤون ليبيا و"دعم الإرهاب في البلاد".

المصدر: RT