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الجيش المصري يرد على شائعات امتلاكه تطبيقا لنقل المواطنين بالطائرات الهليكوبتر

أخبار العالم العربي

الجيش المصري يرد على شائعات امتلاكه تطبيقا لنقل المواطنين بالطائرات الهليكوبتر
شركة دابسي
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نفت القوات المسلحة المصرية الادعاءات الكاذبة حول امتلاكها إحدى الشركات المدنية العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول.

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وقال المتحدث باسم الجيش المصري: "في ضوء انتشار ادعاءات في بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بالترويج لمعلومات مغلوطة عن امتلاك جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة لشركة (دابسي) العاملة في سوق خدمات النقل الذكي عبر المحمول، تؤكد القوات المسلحة على عدم صحة هذه المعلومات".

وطالبت القوات المسلحة وسائل الإعلام بضرورة تحري الدقة فيما يتم نشره والرجوع للمصادر الرسمية في تغطية الموضوعات الخاصة بالقوات المسلحة المصرية.

وكانت وسائل الإعلام المصرية، قد تحدثت عن استعدادات كبيرة لإطلاق تطبيق جديد في مصر تابع لشركة تسمى "دابسي dubci" لخدمات النقل الذكية في البلاد يساعد في نقل المواطنين بطائرات الهليكوبتر.

وقالت وسائل الإعلام إن الشركة تمتلكها مؤسسة تابعة للجيش المصري، ومسؤول عنها العميد، محمد سمير، المتحدث العسكري السابق للجيش، ولكنه نفى كل ما نسب إليه في وقت سابق.

المصدر: RT

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