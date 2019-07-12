 
مباشر

البحرين: اعتراض إيران ناقلة نفط بريطانية "عمل عدائي"

أخبار العالم العربي

البحرين: اعتراض إيران ناقلة نفط بريطانية
Reuters Hamad I Mohammed
البحرين تتضامن مع بريطانيا- صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m45a

دانت وزارة خارجية البحرين اعتراض سفن إيرانية ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، معتبرة أنه "عمل عدائي يجسد إصرارا إيرانيا على تهديد الأمن والإضرار بحركة الملاحة وتعريضها للخطر".

إقرأ المزيد
بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج على خلفية التوتر مع إيران
بريطانيا ترسل سفينة حربية ثانية إلى الخليج على خلفية التوتر مع إيران

وشددت وزارة الخارجية البحرينية على ضرورة أن "تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان بريطانيا أمس عن تصديها لمحاولة إيران احتجاز ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، فيما رفضت طهران هذا الاتهام، وذلك بعد أيام من احتجاز بريطانيا وسلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانية يعتقد أنها كانت متوجهة إلى سوريا، بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

المصدر: "بنا"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا