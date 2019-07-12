دانت وزارة خارجية البحرين اعتراض سفن إيرانية ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، معتبرة أنه "عمل عدائي يجسد إصرارا إيرانيا على تهديد الأمن والإضرار بحركة الملاحة وتعريضها للخطر".

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وشددت وزارة الخارجية البحرينية على ضرورة أن "تتوقف إيران عن هذه الأعمال العدوانية المزعزعة للأمن في منطقة الخليج العربي، وأن تنتهج التهدئة وعدم التصعيد وتتعامل مع دول العالم بشفافية ومصداقية وبلغة بناءة بعيدة عن التهديد والوعيد، وأن تلتزم بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية".

ويأتي ذلك على خلفية إعلان بريطانيا أمس عن تصديها لمحاولة إيران احتجاز ناقلة نفط تابعة لها في مضيق هرمز، فيما رفضت طهران هذا الاتهام، وذلك بعد أيام من احتجاز بريطانيا وسلطات جبل طارق ناقلة نفط إيرانية يعتقد أنها كانت متوجهة إلى سوريا، بدعوى خرقها العقوبات الأوروبية المفروضة على حكومة دمشق.

المصدر: "بنا"