المستشار أحمد عكاشة ينفي تصريحات "تجويع الشعب المصري"

نفى الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي للرئيس المصري، التصريحات المنسوبة له حول طلبه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تجويع الشعب المصري للنهوض بالبلاد.

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وقال الدكتور "عكاشة" في تصريح خاص لموقع "فالصو": "هذا لم يحدث"، مشيرا إلى أنه سبق ونفى هذه التصريحات عدة مرات وكذبها، مضيفا أن "هذا الأمر يقع ضمن حرب الشائعات التي يشنها الخونة".

وبعد تحري "فالصو"، اتضح أن الخبر منشور في عام 2015 على موقع صدى البلد، ونشر أمس على موقع "أهل مصر".

المصدر: "فالصو"