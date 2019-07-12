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المستشار أحمد عكاشة ينفي تصريحات "تجويع الشعب المصري"

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المستشار أحمد عكاشة ينفي تصريحات
المستشار أحمد عكاشة
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نفى الدكتور أحمد عكاشة، المستشار الطبي للرئيس المصري، التصريحات المنسوبة له حول طلبه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تجويع الشعب المصري للنهوض بالبلاد.

المستشار أحمد عكاشة ينفي تصريحات الخبر منذ عام 2015 على موقع صدى البلد
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وقال الدكتور "عكاشة" في تصريح خاص لموقع "فالصو": "هذا لم يحدث"، مشيرا إلى أنه سبق ونفى هذه التصريحات عدة مرات وكذبها، مضيفا أن "هذا الأمر يقع ضمن حرب الشائعات التي يشنها الخونة".

وبعد تحري "فالصو"، اتضح أن الخبر منشور في عام 2015 على موقع صدى البلد، ونشر أمس على موقع "أهل مصر".

المستشار أحمد عكاشة ينفي تصريحات الخبر على موقع "أهل مصر" بتاريخ أمس 11 يوليو

المصدر: "فالصو"

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