تفاصيل جديدة عن السعودي المفقود في شلالات نياغارا

عثرت السلطات الكندية على جثة المبتعث السعودي قاسم عداوي، الذي سقط في شلالات نياغارا، أثناء رحلة عائلية قبل 3 أيام.

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وقالت مصادر كندية اليوم الجمعة، إنه سيتم نقل الجثمان في أسرع وقت ممكن للمملكة للقيام بإجراءات الدفن.

وفي وقت سابق، أوضح محمد عداوي شقيق زوجة الضحية، أن السلطات الأمريكية أبلغتهم أن السلطات الكندية عثرت على جثة بالجانب الكندي من شلالات نياغارا تحمل نفس صفات الطول والعلامات التي أدلت بها عائلة الفقيد للمحققين منذ اختفائه، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

وتابع عداوي، أنهم بانتظار مطابقة السلطات الكندية للبصمات وتصوير الأسنان المرسلة إليهم من السلطات الأمريكية لتأكيد هوية الجسد.

وأوضح أن المفقود كان في جولة بشلالات نياغارا في نحو الساعة 8 مساء بتوقيت أمريكا، وطلب من أولاده الذهاب إلى السيارة، وأخبرهم أنه سيذهب للتصوير.

وأضاف شقيق زوجة المبتعث السعودي، أنه بعد فترة لم يعد، وتم الاتصال بالشرطة وإخبارها أن شخصا سقط في هذه الفترة، لتنطلق عمليات البحث.

المصدر: صحيفة عاجل