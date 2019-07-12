فتح تحقيق بعد تحطم قمر صناعي عسكري إماراتي

قالت سلطات الفضاء الأوروبية إنه تم فتح تحقيق بعد فشل إطلاق الصاروخ الأوروبي "Vega"، مما أدى إلى تحطم قمر مراقبة عسكري كان سيوضع في المدار الفضائي لحساب دولة الإمارات.

إقرأ المزيد

وانطلق الصاروخ الإيطالي الصنع من المطار الفضائي في غيانا الفرنسية الساعة 10:53 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء (01:53 بتوقيت غرينيتش يوم الخميس) حاملا القمر الصناعي الإماراتي "فالكون آي 1" الذي تفيد تقارير بأن قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وأظهرت لقطات لعملية الإطلاق بُثت على الإنترنت، أنه بعد نحو دقيقتين بدأ مراقبون يبلغون عن بروز مؤشرات على حدوث خطأ بعد فترة وجيزة من بدء المرحلة الثانية.

ورغم مساعي إعادة ضبط إعدادات إطلاق الصاروخ من الأرض، أكدت السلطات على أن الصاروخ تعرض "لعطل فني جسيم"، واعتذرت للإمارات عن فقدان حمولته، في إشارة إلى فقدان القمر الصناعي.

وهذه أول عملية فاشلة لإطلاق صاروخ "Vega" الذي تعتمد عليه وكالة الفضاء الأوروبية في مهمات لوضع أقمار صناعية في مدارات حول الأرض. وقد استُخدم الصاروخ في 14 مهمة سابقة.

وتعرضت عملية الإطلاق للتأجيل مرتين بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقالت وكالة أريان سبيس إنه تم تعليق كافة عمليات إطلاق للصاروخ "Vega" مستقبلا لحين انتهاء التحقيق، لكن الاستعدادات تمضي قدما لعملية الإطلاق المقبلة للصاروخ "أريان 5" الأكبر حجما.

والقمر فالكون "آي 1" هو الأول من بين قمرين عسكريين للمراقبة كان من المقرر إطلاقهما لحساب القوات المسلحة الإماراتية هذا العام بموجب اتفاق تعاون بين الإمارات وفرنسا.

المصدر: رويترز