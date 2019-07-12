تعليق إماراتي لاذع على زيارة أمير قطر لواشنطن

اعتبر وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، أن زيارة أمير قطر إلى واشنطن "جاءت بعكس المرجو منها" وأن "الانسلاخ عن المحيط مكلف".

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وكتب قرقاش في تغريدة نشرها في حسابها على "تويتر" اليوم الجمعة، أن "شعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة".

وأضاف قرقاش "حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو إنفاق سخي على القواعد".

واختتم تغريدته بالقول: "سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والابن يدفع الثمن ماديا ومعنويا".

زيارة الشيخ تميم إلى واشنطن جاءت بعكس المرجو منها فالانسلاخ عن المحيط مكلف وشعار السيادة لا يحفظه هدر السيادة، حقائق لن تغطيها مبالغات إعلامية أو استثمارية أو انفاق سخي على القواعد، سياسة الأب بلعبها على التناقضات سقطت والإبن يدفع الثمن ماديا ومعنويا. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 12 июля 2019 г.

وتأتي تغريدات قرقاش عقب تغريدات لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، وصف فيها زيارته إلى واشنطن بالحدث الهام في تاريخ الصداقة بين البلدين.

المصدر: وكالات