على خطى الإمارات.. وزارة للسعادة قد تظهر في مصر
Reuters
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قال مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المصري، طارق الرفاعي، إن تعاونا كبيرا تجريه مصر مع الإمارات العربية لنقل تجربة "وزارة السعادة" الإماراتية إلى مصر.
وأضاف الرفاعي أن هذا التعاون بداية لإنشاء وزارة السعادة بمصر في القريب العاجل، مؤكدا أن الحكومة مهتمة بتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الخدمية المختلفة، ورفع جودة الخدمات.
وأشار الرفاعي إلى أن تحسن الخدمات سيكون ملموسا في تعاملات المواطنين على جميع المستويات.
المصدر: مصراوي
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