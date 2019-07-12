الحكومة المصرية تكشف حقيقة استحداث "وزارة السعادة"

نفت الحكومة المصرية ما تردد بشأن استحداث "وزارة للسعادة" قريبا كما تردد، مؤكدة أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة.

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وأكدت الحكومة أن رد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية، على السؤال الذي وجه له في أحد البرامج الحوارية كان حول جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومي في أداء الخدمات مثل الإمارات".

وكان قد تم تداول فيديو لمدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء المصري، طارق الرفاعي، يقول فيه إن هناك تعاونا كبيرا تجريه مصر مع الإمارات العربية لنقل تجربة "وزارة السعادة" الإماراتية إلى مصر.

وأضاف الرفاعي أن هذا التعاون بمثابة بداية لإنشاء "وزارة السعادة" بمصر في القريب العاجل، مؤكدا أن الحكومة مهتمة بتعزيز ثقة المواطن بالأجهزة الخدمية المختلفة، ورفع جودة الخدمات.

ولكن سرعان ما تم حذف الفيديو من موقع "يوتيوب" بعدما نشرت الحكومة المصرية نفيا لهذا الخبر.

المصدر: اليوم السابع + مصراوي