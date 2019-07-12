الدوحة تعلل ضخامة استثماراتها في الولايات المتحدة

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية القطرية، لولوة الخاطر، إن الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة تجاوزت الـ180 مليار دولار.

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وأضافت الخاطر في تصريحات لتلفزيون قطر بثت يوم الخميس ونقلتها صحيفة "الشرق" القطرية، أن "الروابط والشراكات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية متعددة الأبعاد.. ولعلّنا شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات في عدد من المجالات، منها مجال الطاقة والطيران والدفاع".

ولفتت المتحدثة إلى أن "الاستثمارات القطرية في الولايات المتحدة الأمريكية التي تجاوزت الـ180 مليار دولار يجب أن تُقرأ في إطار تنويع الاقتصاد القطري، لأنه من ضمن استراتيجية التنويع مسألة الاستثمار في الاقتصادات الدولية الكبيرة، ومنها طبعا اقتصاد الولايات المتحدة".

وأوضحت أن زيارة أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، الأخيرة لواشنطن، "تأتي في إطار تعزيز العلاقات والشراكات بين البلدين"، مضيفة أن "مجموع ما تصدره قطر بالشراكة مع شركات الطاقة الأمريكية يشكل حوالي 20% من الإنتاج العالمي للطاقة".

المصدر: الشرق القطرية