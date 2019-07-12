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أمير قطر يختتم زيارته للولايات المتحدة

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أمير قطر يختتم زيارته للولايات المتحدة
Reuters Carlos Barria
ترامب يستقبل أمير قطر لدى وصوله إلى البيت الأبيض في واشنطن، 9 يوليو 2019
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وصف أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها كانت حدثا هاما في تاريخ الصداقة بين البلدين.

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وكتب أمير قطر في حسابه على موقع "تويتر": "اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن".

وأرفقت التغريدة بشريط فيديو يتضمن أهم اللقطات والأحداث التي شهدتها الزيارة.

من جهته لفت وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن الاجتماعات التي عقدها أمير قطر "أكدت على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة ودور دولة قطر كحليف استراتيجي موثوق به في المنطقة".

وأشار الوزير إلى الملفات والقضايا التي ناقشها أمير قطر مع المسؤولين الأمريكيين، عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" قائلا: "كأس العالم 2022، الأزمة الخليجية، وتطورات القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك السودان وليبيا وأفغانستان، من المواضيع الرئيسة التي نوقشت خلال اجتماع سمو الأمير (حفظه الله) مع عدد من المسؤولين بالحكومة الأمريكية"، مؤكدا على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

المصدر: وكالات 

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