وصف أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، زيارته للولايات المتحدة الأمريكية، بأنها كانت حدثا هاما في تاريخ الصداقة بين البلدين.

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وكتب أمير قطر في حسابه على موقع "تويتر": "اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.. سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن".

وأرفقت التغريدة بشريط فيديو يتضمن أهم اللقطات والأحداث التي شهدتها الزيارة.

اختتمنا اليوم زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية سررنا فيها بلقاء أصدقائنا في واشنطن. هذه الزيارة شكلّت حدثا هاما في تاريخ الصداقة والشراكة بين بلدينا. pic.twitter.com/K7a1f3CaCe — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) 11 июля 2019 г.

من جهته لفت وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن الاجتماعات التي عقدها أمير قطر "أكدت على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين قطر والولايات المتحدة ودور دولة قطر كحليف استراتيجي موثوق به في المنطقة".

وأشار الوزير إلى الملفات والقضايا التي ناقشها أمير قطر مع المسؤولين الأمريكيين، عبر تغريدة نشرها في حسابه على "تويتر" قائلا: "كأس العالم 2022، الأزمة الخليجية، وتطورات القضايا الإقليمية الملحة، بما في ذلك السودان وليبيا وأفغانستان، من المواضيع الرئيسة التي نوقشت خلال اجتماع سمو الأمير (حفظه الله) مع عدد من المسؤولين بالحكومة الأمريكية"، مؤكدا على مواصلة التعاون الوثيق بين البلدين من أجل تحقيق السلام والاستقرار.

كأس العالم ٢٠٢٢، الأزمة الخليجية، و تطورات القضايا الإقليمية الملحة بما في ذلك السودان و ليبيا و افغانستان من المواضيع الرئيسة التي نوقشت خلال اجتماع سمو الأمير 'حفظه الله' مع عدد من المسؤولين بالحكومة الأمريكية. سنواصل تعاوننا الوثيق من أجل تحقيق السلام و الاستقرار. pic.twitter.com/W2cw1I4KGq — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) 11 июля 2019 г.

المصدر: وكالات