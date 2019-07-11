عباس: الفلسطيني رقم صعب لا يمكن تجاوزه و"صفقة القرن" انتهت

اعتبر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط المعروفة باسم "صفقة القرن" ستفشل مثلما حدث لمؤتمر البحرين، قائلا إن "الفلسطيني رقم صعب لا يمكن تجاوزه".

وأكد عباس، في كلمة ألقاها مساء اليوم الخميس، خلال انطلاق الدورة الثانية لاجتماعات المجلس الاستشاري لحركة "فتح"، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، "الموقف الفلسطيني الثابت والواضح فيما يتعلق بكل المشاريع والصفقات المشبوهة التي تحاول النيل" من المشروع الوطني وتصفيته.

وشدد عباس، حسبما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، على أن "صفقة القرن" انتهت وستفشل كما فشلت "ورشة المنامة" التي أثبتت للعالم، حسب تعبيره، أن "الفلسطيني رقم صعب لا يمكن تجاوزه أو الاستخفاف بمصالحه وحقوقه الوطنية المشروعة".

وأضاف أن الجانب الأمريكي وبعد كل الذي أعلن عنه، سواء فيما يتعلق بقضية القدس والاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، أو قضية "الأونروا" وغيرها من المواقف الأمريكية المجحفة بحق القضية الفلسطينية، "لم يعد وسيطا نزيها يمكن الاعتماد عليه".

واستطرد الرئيس الفلسطيني بالقول: "سنتحمل وشعبنا في سبيل قضيتنا الوطنية الأولى ولن نتخلى عن الشهداء والجرحى والأسرى".

واتهم عباس إسرائيل بالاستمرار في نقض الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين برعاية دولية، والعمل بشكل ممنهج على تدمير اتفاق أوسلو، مجددا التأكيد على رفض القبول باستلام أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل منقوصة.

كما تطرق إلى موضوع المصالحة مع "حماس"، قائلا: "نعلن باستمرار أن هناك اتفاق 2017 الذي وقع في القاهرة، برعاية كريمة من الأشقاء في جمهورية مصر العربية، وهذا الاتفاق ما زلنا ملتزمين به كأساس لتحقيق الوحدة الوطنية، وننتظر رد حركة حماس للبدء فورا بتنفيذ بنوده وإنهاء الانقسام الأسود الذي أضر بقضيتنا الوطنية على المستويات كافة".

المصدر: وفا