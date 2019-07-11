مركز المصالحة الروسي: أكثر من 500 شخص غادروا مخيم الركبان في سوريا

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا أن أكثر من 500 شخص غادروا مخيم الركبان للنازحين على الحدود بين سوريا والأردن، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقال رئيس المركز الروسي، اللواء أليكسي باكين: "خرج خلال الـ 24 ساعة الأخيرة نازحون من مخيم الركبان عبر معبر جليب. وعاد إلى الأراضي تحت سيطرة الحكومة السورية 519 شخصا".

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وأكد باكين تقديم المساعدة الطبية اللازمة لجميع النازحين الذين غادروا المخيم، وتم تزويدهم بالمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.

وذكر رئيس المركز الروسي أن المسلحين أطلقوا النار على 3 بلدات في محافظتي اللاذقية وحلب ومدينة حماة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضاف أن العسكريين الروس نفذوا عملية واحدة لنقل المساعدات الإنسانية إلى السكان في محافظة حمص.

المصدر: تاس