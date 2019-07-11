مسؤولة كردية لـ RT: القصف الإيراني على مناطق في كردستان أسقط مدنيين

قالت ريزان الشيخ، القيادية في "الاتحاد الوطني الكردستاني"، في تصريح لـ RT، مساء يوم الخميس، إن القصف الإيراني على مناطق في إقليم كردستان العراق، استهدف مدنيين.

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وأوضحت ريزان الشيخ أن "القصف على قرى في السليمانية تسبب بمقتل فتاة وجرح آخرين، كما تسبب بترك عدد من العوائل لمنازلهم".

وأضافت أنه "على إيران لو أرادت أن تُحارب أو تقاتل متمردين أو معارضين أو إرهابيين، فعليها أن تُنسق مع الحكومة العراقية وألا تستهدف مناطق يوجد فيها مدنيون".

وطالبت الشيخ الحكومة الاتحادية في بغداد بممارسة دورها ومنع الاعتداءات على مناطق الإقليم من قبل تركيا وإيران.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحرس الثوري استهدف بالمدفعية والطائرات المسيرة مقرات لحزبي "الكوملة" و"الديمقراطي" الكردستاني في كردستان العراق.

المصدر: RT