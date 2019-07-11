انتشال جثث 38 مهاجرا قبالة السواحل التونسية

قال الهلال الأحمر التونسي، اليوم الخميس، إن السلطات انتشلت جثث 38 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي.

وأوضح الهلال الأحمر التونسي أن العدد الإجمالي للضحايا ارتفع إلى 58.

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وأكد الهلال الأحمر، سابقا، أن 70 شخصا كانوا على متن الزورق الذي انقلب مساء الأربعاء 3 يوليو في البحر قبالة تونس، لافتا إلى أن 4 ناجين أبلغوا خفر السواحل الخميس أن المركب غرق عند ساحل جرجيس، جنوب شرقي تونس.

وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر لوكالة "رويترز"، إن أحد الناجين الأربعة توفي لاحقا في المستشفى.

ومع تحسن الأحوال الجوية في حوض المتوسط، تزداد حركة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من ليبيا وتونس والمغرب، في وقت تزداد فيه دول الاتحاد الأوروبي تشددا إزاء الهجرة.

ويأتي ذلك تزامنا مع رفض السلطات الإيطالية استقبال مهاجرين موجودين على متن سفينة تابعة لمنظمة "سي واتش" الألمانية، التي أنقذت الأسبوع الماضي 53 مهاجرا من قارب مطاطي أمام سواحل ليبيا، ورست عنوة أمام السواحل الإيطالية التي أصدرت مؤخرا قانونا يجرّم المنظمات التي تنقذ المهاجرين.

المصدر: "رويترز"