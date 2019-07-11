دعا الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين إلى "تدفئة العلاقات" بين تل أبيب والقاهرة مؤكد أن الإسرائيليين " فخورين بقيادة مصر برئاسة عبدالفتاح السيسي".

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جاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر السفارة المصرية بتل أبيب.

وقال الرئيس الإسرائيلي إن مصر "لديها دور رئيسي وقيادي في المنطقة وتظهر المسؤولية كل يوم في قطاع غزة".

وأكد: "قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسؤولية كل يوم في غزة".

وأضاف ريفلين: "هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما".

المصدر: وكالات