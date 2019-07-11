حذر مسؤول أمني رفيع في لبنان من تطورات المنطقة، مشيرا إلى أن هناك ثمة مؤشرات متزايدة على أن المنطقة تقف أمام منعطف كبير.

وقال اللواء، عماد عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي، إننا نحتاج في لبنان اليوم أكثر من أي وقت مضى، إلى الابتعاد عن التشنج ونبذ الفتنة والتمسك بالدولة ومؤسساتها، عبر احترام الدستور وتطبيق القانون، خصوصا أننا نعيش في قلب تطورات متسارعة ومتصاعدة في المنطقة قد تنتج منها نيران كثيرة نحن بغنى عن وصول ألسنتها إلى بلدنا".

وأضاف أن "ثمة مؤشرات متزايدة بقوة إلى أننا أمام منعطف كبير جدا على مستوى المنطقة، ولذا فإن المخاوف تفرض نفسها من زلازل سياسية وهزات أمنية في محيط بؤرة الصدمة الأساسية، ونحن في الصميم الحقيقي لهذه البؤرة، ما يفرض علينا التحسب والاستعداد الجدي لتحمل الصدمات، وذلك على كل المستويات، سياسيا واقتصاديا وأمنيا".

وشدد عثمان على أن " الاستقرار السياسي في لبنان هو أولا"، داعيا القوى السياسية في لبنان إلى نبذ الخطاب التحريضي والطائفي والمذهبي والتمسك بخطاب وطني جامع.

المصدر: مجلة قوى الأمن