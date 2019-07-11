قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي خلال تشييع جثمان ضابط سابق

أفادت مصادر لـRT بمقتل عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مقبرة الهواري في مدينة بنغازي الليبية.

وتزامن التفجير مع تشييع اللواء في الجيش الليبي خليفة المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.

وأعلن الجيش الليبي عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أن حصيلة التفجير الأولية هي 5 قتلى وعدد من الجرحى من بينهم أحد أبناء اللواء المسماري.

وأشار مراسل RT إلى أن التفجير أدى إلى تدمير 9 آليات عسكرية، فيما أفادت معلومات أخرى بنجاة اللواء ونيس بوخمادة، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع المسماري.

عاجل|

العنوان ليبيا بنغازي

صور أولية لانفجار مقبرة الهواري الذي وقع بالتزامن مع تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري. pic.twitter.com/hlS7SLmkoV — Libyan National Army (@DavidBiutitaman) July 11, 2019

يتبع..