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قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي خلال تشييع جثمان ضابط سابق

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قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في بنغازي خلال تشييع جثمان ضابط سابق
وسائل التواصل الاجتماعي
إنفجار بنغازي
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أفادت مصادر لـRT بمقتل عدد من الأشخاص بانفجار سيارة مفخخة في مقبرة الهواري في مدينة بنغازي الليبية.

 وتزامن التفجير مع تشييع اللواء في الجيش الليبي خليفة المسماري، وهو القائد السابق للقوات الخاصة الذي توفي قبل يومين بسبب مرض مزمن.  

وأعلن الجيش الليبي عبر صفحته الخاصة على "تويتر" أن حصيلة التفجير الأولية هي 5 قتلى وعدد من الجرحى من بينهم أحد أبناء اللواء المسماري.

وأشار مراسل RT إلى أن التفجير أدى إلى تدمير 9 آليات عسكرية، فيما أفادت معلومات أخرى بنجاة اللواء ونيس بوخمادة، وعدد من قيادات القوات الخاصة المشاركين في مراسم تشييع المسماري.

يتبع..

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