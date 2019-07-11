المخابرات العراقية تضع يدها على أجهزة "داعش" الإعلامية
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أعلن جهاز المخابرات العراقي عن ضبط أجهزة كان تنظيم "داعش" يستعملها لتغطية نشاطاته الإعلامية.
وذكر بيان المخابرات أمس الأربعاء: "تمكنا من الاستيلاء على 142 جهازا كان تنظيم داعش الإرهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية في شوارع الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى".
وأشار إلى أن "استعمال هذه الأجهزة جاء لبث الجرائم التي كانوا يرتكبونها بحق المواطنين تخويفا وإرهابا لهم".
المصدر: RT
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