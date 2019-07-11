المخابرات العراقية تضع يدها على أجهزة "داعش" الإعلامية

أعلن جهاز المخابرات العراقي عن ضبط أجهزة كان تنظيم "داعش" يستعملها لتغطية نشاطاته الإعلامية.

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وذكر بيان المخابرات أمس الأربعاء: "تمكنا من الاستيلاء على 142 جهازا كان تنظيم داعش الإرهابي يستعملها كسيرفرات للتغطية الإعلامية الميدانية في شوارع ‫الموصل وتلعفر وباقي مناطق محافظة نينوى".‬

وأشار إلى أن "استعمال هذه الأجهزة جاء لبث الجرائم التي كانوا يرتكبونها بحق المواطنين تخويفا وإرهابا لهم".

المصدر: RT