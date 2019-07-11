 
مباشر

شاهد.. العثور على "محكمة شرعية" لـ"داعش" في العراق

أخبار العالم العربي

شاهد.. العثور على
twitter.com/teamsmediawar
العثور على سجلات تابعة لداعش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3xh

عثرت قوة من الحشد الشعبي مسنودة بقوات أمنية عراقية على ما يسمى بـ"المحكمة الشرعية" في ولاية الجزيرة التي كانت يستخدمها عناصر "داعش" الإرهابي.

وقال الحشد في بيان له اليوم الخميس، إن "قوة تابعة لتشكيلاته مسنودة بالقوات الأمنية ضمن عمليات إرادة النصر، تمكنت من العثور على ما يسمى بالمحكمة الشرعية في ولاية الجزيرة، ضمن حدود محافظة الأنبار".

وأشارت مديرية الإعلام التابعة للحشد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أنه "تم العثور على مواد لوجستية ومسكوكات معدنية خاصة بالتنظيم وبعض سجلات داعش".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

أكبر من اقتصاد دول.. الإنفاق على الألعاب يتجاوز 150 مليار دولار في 2019