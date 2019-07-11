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حبس المشرف على صفحة "أنا آسف يا ريس" 15 يوما

أخبار العالم العربي

حبس المشرف على صفحة
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الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك
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بعد توقيف الأمن المصري للمشرف على صفحة "أنا آسف يا ريس"، كريم حسين، قررت نيابة أمن الدولة العليا يوم أمس حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية.

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ويواجه حسين اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. وكانت صفحة "أنا آسف يا ريس"، وهي من أشهر الحسابات الداعمة للرئيس المصري الأسبق، محمد حسني مبارك (3 ملايين متابع)، على موقع فيسبوك، قد نشرت بيانا أكدت فيه أن للجهات الأمنية المصرية "حقها الأصيل في استجواب أي مواطن في الأمور المتعلقة بالشأن المصري"، وأعربت عن ثقتها في التعامل الحكيم لهذه الأجهزة والدراية والوعي الكامل بـ "مواقف الصفحة الثابتة والداعمة للدولة المصرية بكامل مؤسساتها منذ نشأة الصفحة وحتى الرمق الأخير".

المصدر: الشروق

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