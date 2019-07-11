تطورات جديدة في قضية انتحار مواطن من فئة "البدون" في الكويت!

قدمت وزارة الداخلية الكويتية ما وصف بالإيضاح "لانتحار مقيم بصورة غير قانونية"، معلنة أن هذا الشاب المقيم هو من مدمني المخدرات وأرباب السوابق واتهم سابقا في 12 قضية.

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وكان انتحار شاب يدعى، عايد حمد مدعث، ويبلغ من العمر 20 عاما، وهو من فئة "البدون" في الكويت قد قوبل بموجة عارمة من التعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدم الشاب على الانتحار شنقا في غرفة بمدينة سعد العبد الله في محافظة الجهراء، في ظروف وصفت بالغامضة.

إيضاحاً لانتحار مقيم بصورة غير قانونية



الداخلية: المنتحر من مدمني المخدرات ومن أرباب السوابق

وتم اتهامه في (12) من قضايا الجنح والجنايات مخدرات وسلب بالقوة



· تقرير الأدلة الجنائية أكد تناوله لمادة الشبو قبل انتحارهhttps://t.co/l4D1GCFh6p — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 10, 2019

وأوضح أحد النشطاء في تغريدة بالمناسبة أن الضحية أخوه وعمره 20 عاما، وروى تفاصيل عن الظروف القاهرة التي واجهها أخوه قبل انتحاره.

ونقلت صحيفة "إندبندنت عربي" عن والد الشاب المنتحر قوله: "رحل ابني وهو في عمر الورود، وبقيت أنا وأخوته وفئة أخرى سلبت حريتها نموت بشكل بطيء. نحن لسنا على قيد الحياة".

وذكر حمد، والد الشاب المنتحر، أنه وأمثاله من فئة "البدون" يعلقون آمالهم على أمير الدولة، صباح الأحمد الصباح، لحل قضيتهم.

سكراب السالمي يشتري شغله بسيطه حق سيارته وخربت المكينه واتصل على اخوي يبجي ويلوم احنا ليش جذي من السالمي وراح له اخوي وعطاه تلفونه وانحاش منه عالخط وسفط له شخص قال انا فضلي منك وفيك اذكر الله واركب يقول احنا ليش انولدنا بدون وماعندي فلوس وعقب فقدناه من امس العصر ووصل الخبر .. — كويتي تأسيس #مظلوم (@alrzeeen_q8y) July 7, 2019

اللافت أن الصحيفة أفادت بأن والد هذا الشاب المنتحر قد خدم في الجيش الكويتي، بل وشارك في معارك تحرير الكويت بعد الغزو العراقي.

وعلّق الأب المكلوم على هذه المسألة قائلا: "لكن كل هذا لم يجد نفعا، ولم نحصل على الجنسية الكويتية، وهذا أمر مثير للقلق للكثيرين الذين يعيشون في وضع مأسوي وحياة غير إنسانية ".

المصدر: وكالات