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تطورات جديدة في قضية انتحار مواطن من فئة "البدون" في الكويت!

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تطورات جديدة في قضية انتحار مواطن من فئة
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قدمت وزارة الداخلية الكويتية ما وصف بالإيضاح "لانتحار مقيم بصورة غير قانونية"، معلنة أن هذا الشاب المقيم هو من مدمني المخدرات وأرباب السوابق واتهم سابقا في 12 قضية.

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وكان انتحار شاب يدعى، عايد حمد مدعث، ويبلغ من العمر 20 عاما، وهو من فئة "البدون" في الكويت قد قوبل بموجة عارمة من التعاطف في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأقدم الشاب على الانتحار شنقا في غرفة بمدينة سعد العبد الله في محافظة الجهراء، في ظروف وصفت بالغامضة.

وأوضح أحد النشطاء في تغريدة بالمناسبة أن الضحية أخوه وعمره 20 عاما، وروى تفاصيل عن الظروف القاهرة التي واجهها أخوه قبل انتحاره.

ونقلت صحيفة "إندبندنت عربي" عن والد الشاب المنتحر قوله: "رحل ابني وهو في عمر الورود، وبقيت أنا وأخوته وفئة أخرى سلبت حريتها نموت بشكل بطيء. نحن لسنا على قيد الحياة".

وذكر حمد، والد الشاب المنتحر، أنه وأمثاله من فئة "البدون" يعلقون آمالهم على أمير الدولة، صباح الأحمد الصباح، لحل قضيتهم.

اللافت أن الصحيفة أفادت بأن والد هذا الشاب المنتحر قد خدم في الجيش الكويتي، بل وشارك في معارك تحرير الكويت بعد الغزو العراقي.

وعلّق الأب المكلوم على هذه المسألة قائلا: "لكن كل هذا لم يجد نفعا، ولم نحصل على الجنسية الكويتية، وهذا أمر مثير للقلق للكثيرين الذين يعيشون في وضع مأسوي وحياة غير إنسانية ".

المصدر: وكالات

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