لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران، جراء حريق كبير اندلع الليلة الماضية، امتد على مساحة واسعة من أراض زراعية غرب العاصمة السورية دمشق.

وذكر مصدر في قيادة شرطة دمشق لوكالة "سانا"، أن الحادث وقع أثناء عملية إخماد الحريق، عند انزلاق جرافة آلية "التركس" في خندق ما أدى إلى وفاة السائق وإصابة اثنين آخرين.

وأضاف المصدر أن سبب الحريق ما زال مجهولا، وسط ترجيحات أن يكون سببه سيجارة مشتعلة.

بدوره أكد قائد فوج إطفاء دمشق العميد داؤد عميري لـ"سانا" أنه تمت السيطرة على الحريق وإخماده وتبريد وتأمين المنطقة المحيطة به، مشيرا إلى أن الرياح التي تزامنت مع اندلاع الحريق ساعدت على اتساع دائرة النيران في مساحة واسعة من الأراضي تنتشر فيها الأعشاب الجافة بكثافة في محيط طريق المتحلق الجنوبي من جهة مدينة داريا بريف دمشق غرب العاصمة.

المصدر: سانا