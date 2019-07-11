بحث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مع أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في واشنطن، يوم الأربعاء، الوضع المتوتر في الخليج وعددا من القضايا الإقليمية.

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وذكر المكتب الصحفي لوزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "ناقش وزير الخارجية الأمريكي وأمير قطر التوترات المتزايدة في المنطقة وأهمية وحدة مجلس التعاون الخليجي لمواجهة أنشطة النظام الإيراني المزعزعة للاستقرار"​​​.

وأوضح البيان أن الطرفين ناقشا أيضا القضايا الإقليمية المهمة الأخرى، بما في ذلك السودان وليبيا وأفغانستان.

من جهته قال موقع صحيفة "الشرق" القطرية، إن أمير قطر التقى بومبيو بمقر إقامته في العاصمة واشنطن صباح الأربعاء، "وتم استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين وأوجه تعزيز الشراكة بينهما في مختلف المجالات".

وأضاف: "كما تم تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والعالم، سيما في فلسطين وسوريا والسودان وليبيا واليمن، بالإضافة إلى الوضع في أفغانستان، وأشاد بومبيو بدور قطر ومساهمتها في إحلال السلام برعايتها للحوار الأفغاني- الأفغاني".

كما التقى الأمير تميم بالنائبة نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي، بمقر الكونغرس في العاصمة واشنطن، مساء الأربعاء.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

المصدر: وكالات