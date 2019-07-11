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مروحيات سلاح الجو العراقي تدك مواقع لـ"داعش" على الحدود مع سوريا

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مروحيات سلاح الجو العراقي تدك مواقع لـ
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نشرت وزارة الدفاع العراقية على موقعها الرسمي مشاهد مصورة لغارات نفذتها طائرات السلاح الجوي ضد مواقع لبقايا تنظيم "داعش" على الحدود العراقية - السورية.

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وأظهر التسجيل المصور مروحية للقوات الجوية العراقية وهي تقصف خنادق في منطقة شبه صحراوية، فيما أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن الضربات التي نفذتها طائراتها في إطار عمليات "إرادة النصر" في المنطقة، أسفرت عن تدمير حفارة، إضافة إلى نفق تابع لخلايا تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: موقع وزارة الدفاع العراقية

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