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الكويت تأسف لحادث تصادم طائرتي تدريب قطريتين

أخبار العالم العربي

الكويت تأسف لحادث تصادم طائرتي تدريب قطريتين
RT
وزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح ووزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية
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أعربت الكويت أمس الأربعاء عن أسفها لحادث تصادم طائرتي تدريب قطريتين.

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وأرسل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح، برقية إلى وزير الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن "وزير الدفاع الكويتي أعرب في البرقية عن أسفه لحادث التصادم، كما توجه بالشكر إلى المولى عز وجل على نجاة طاقمي الطائرتين دون وقوع أي إصابات."

وأعلنت وزارة الدفاع القطرية في وقت سابق عن تصادم طائرتي تدريب تابعتين لها، أثناء رحلة تدريبية. وأضافت في بيان، أن طاقمي الطائرتين تمكنا من الخروج سالمين، باستخدام الكراسي القاذفة.

وتبذل الكويت جهود وساطة لإنهاء الأزمة الخليجية، التي بدأت بقطع السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، منذ يونيو 2017، ثم فرض "إجراءات عقابية" عليها.

وتتهم الدول الأربعة قطر بدعم الإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

المصدر: الأناضول

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