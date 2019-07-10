البحرين ترحب بالعقوبات الأمريكية الجديدة على "حزب الله" اللبناني

رحب وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بالعقوبات التي فرضتها واشنطن على نائبين عن "حزب الله" ومسؤول أمني بارز بالحزب، داعيا إلى "تسمية الأمور بمسمياتها".

إقرأ المزيد

وقال ابن أحمد، عبر تغريدة في "تويتر" نشرها اليوم الأربعاء: "نرحب بخطوة الحكومة الأمريكية بإدراج أفراد من حزب الله الإرهابي اللبناني على قوائم الإرهاب، ومنهم أعضاء في مجلس النواب اللبناني".

نرحب بخطوة الحكومة الأمريكية بإدراج أفراد من حزب الله الإرهابي اللبناني على قوائم الاٍرهاب ، و منهم أعضاء في مجلس النواب اللبناني . آن الأوان لتسمية الأمور بمسمياتها ؛ فالعصابة تنتخب زعماؤها كجناحها السياسي ، و و بقية أفرادها تحمل السلاح و تحفر الإنفاق و تهدد سلامة الدولة#لبنان — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) 10 июля 2019 г.

وأضاف: "آن الأوان لتسمية الأمور بمسمياتها؛ فالعصابة تنتخب زعماءها كجناحها السياسي، وبقية أفرادها تحمل السلاح، وتحفر الأنفاق، وتهدد سلامة الدولة".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، فرض عقوبات على عضوي "كتلة الوفاء للمقاومة"، الجناح البرلماني لـ"حزب الله"، النائبين محمد رعد وأمين شري، إلى جانب المسؤول الأمني في الحزب وفيق صفا.

وتعد هذه العقوبات سابقة إذ أنها المرة الأولى التي تدرج فيها واشنطن نوابا عن "حزب الله" على قائمة العقوبات، وفي السابق استهدفت العقوبات الأمريكية مسؤولين داخل الحزب وأشخاصا اتهمتهم واشنطن بدعم وتمويل الحزب.

إقرأ المزيد

وأعلنت الخزانة الأمريكية، العام الماضي، فرض عقوبات على الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله وعدد من قادة الحزب البارزين.

المصدر: وكالات + RT