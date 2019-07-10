كشفت ملكة جمال العراق 2017 سارة عيدان أن حكومة بلادها تعمل على إسقاط الجنسية عنها بسبب دعمها لإسرائيل في مجلس حقوق الإنسان، ودعت المنظمة الأممية والولايات المتحدة وإسرائيل للتدخل.

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وكتبت عيدان في سلسلة تغريدات على "تيوتر" أن "لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي أعلنت دعمها لدعوات تطالب بإسقاط الجنسية" عنها ومنع دخولها أراضي البلاد والعودة إليها بسبب تصريحاتها المتعلقة بإسرائيل.

وأضافت عيدان أن "العراق قد دحض منذ أسبوعين أقوالي في الأمم المتحدة بأنني لا أمتلك حرية التحدث عن إسرائيل، والآن هم يأخذون جنسيتي. هذا غير إنساني. أنا عاجزة عن الكلام".

2 weeks ago Iraq denied my statements at the UN that I don’t have freedom to speak about Israel now they’re taking my citizenship. This is inhumane. I’m speechless... https://t.co/dzAQGQdPmq — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) 9 июля 2019 г.

كما قالت: "قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة لإنهاء الاستبداد وجلب الديمقراطية للعراق. إن حرية التعبير هي أساس الديمقراطية ويجب حمايتها".

ودعت عيدان التي تحمل الجنسييتن العراقية اولأمريكية، الأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحقيق في قرار بشأن سحب الجنسية و"وضع حد لهذا الانتهاك وحماية حقوقها كمواطنة أمريكية عراقية".

I fought beside US to end tyranny & deliver democracy to Iraq. Freedom of speech is the base of democracy & must be protected.

I urge the @UN@realDonaldTrump to investigate this decision & put an end to this abuse & protect my rights as an Iraqi American citizen.

Please share! https://t.co/eBMolhuH6T — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) 10 июля 2019 г.

وأكدت في تغريدة أخرى: "يجب أن أناضل للحفاظ على الجنسية لأن هذه معركة ليست فقط من أجل حقوقي ولكن أيضا ضد معاداة السامية، آمل بأن تتدخل كل من إسرائيل والولايات المتحدة لمواجهة هذا القرار".

Thank you, Iraq wants to do to me what they did to Iraqi Jews back in Farhoud take my citizenship & not allow me to return I must fight to keep it cause this is a fight not just for my rights but also against antisemitism. Hope both Israel & US step in to fight this decision https://t.co/qHm8ll2xIt — Sarai (Sarah Idan) Miss Iraq (@RealSarahIdan) 10 июля 2019 г.

وتفاعل يائير نتنياهو، نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي، مع تصريحات عيدان في "تويتر"، معبرا عن دعمه لها في تغريدة مفادها: "نحبك في إسرائيل، ولديك الكثير من المعجبين بك في إسرائيل والولايات المتحدة وحول العالم!"

ووجهت منظمة "يو إن ووتش" UNWatch الأمريكية غير الحكومية طلبا إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان، كولي سيك، ناشده إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع العراق من سحب الجنسية من ملكة جمال العراق بشكل غير قانوني ردا على شهادتها في الأمم المتحدة".

وأثارت سارة عيدان الجدل بعد زيارتها إسرائيل لأكثر من مرة وإعلانها تأييد إقامة علاقات رسمية معها.

وكانت عيدان ألقت خطابا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، انتقدت حكومة بلادها لعدم دعمها لها بعد تلقيها تهديدات بالقتل بسبب صورة جمعتها مع ملكة جمال إسرائيل.

واعتبرت أن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي "ليس مبنيا على خلافات سياسية حقيقية وإنما متجذرة في معتقدات معادية للسامية تدرس في الدول الإسلامية".

ووصفت حركة "حماس" بـ" منظمة إرهابية".

المصدر: RT