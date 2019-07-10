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مسؤول فلسطيني: المستوطنون يسرقون ويحرقون أشجار الزيتون في نابلس (صور)

أخبار العالم العربي

مسؤول فلسطيني: المستوطنون يسرقون ويحرقون أشجار الزيتون في نابلس (صور)
maannews.net
مستوطنون إسرائيليون يضرمون النار في أشجار الزيتون
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أكد مسؤول ملف الاستيطان لدى السلطة الفلسطينية، غسان دغلس، أن مستوطنين إسرائيليين أقدموا على سرقة أشجار الزيتون، فيما قام آخرون بإشعال النيران في منطقة بورين جنوب نابلس.

وقال دغلس، إن "عددا من مستوطني (ايتسهار)، اقتلعوا أشجار زيتون وسرقوها، فيما قام آخرون بإشعال النيران في أراضي بمنطقة جبل سلمان جنوب بورين".

وأضاف، أن "النيران أحرقت نحو 1500 شجرة زيتون مثمرة حتى الآن، في حين ما زالت النيران مشتعلة"، مؤكدا أن الخسائر المالية الناتجة عن الحريق "كبيرة".

وأشار المسؤول الفلسطيني، إلى أن قوات الأمن الإسرائيلي منعت طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى النيران مما أدى إلى زيادة اشتعالها.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام محلية، أن طواقم الإطفاء الفلسطيني ما زالت تحاول إخماد النيران التي انتشرت بمئات الدونمات الزراعية في منطقة بورين.

مسؤول فلسطيني: المستوطنون يسرقون ويحرقون أشجار الزيتون في نابلس (صور)
maannews.net
مسؤول فلسطيني: المستوطنون يسرقون ويحرقون أشجار الزيتون في نابلس (صور)
maannews.net
مسؤول فلسطيني: المستوطنون يسرقون ويحرقون أشجار الزيتون في نابلس (صور)
maannews.net

المصدر: معا

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