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شاب فلسطيني يشغل نتنياهو حتى بعد مقتله على يد الجيش الإسرائيلي

أخبار العالم العربي

شاب فلسطيني يشغل نتنياهو حتى بعد مقتله على يد الجيش الإسرائيلي
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الجيش الإسرائيلي أزال نصبا تذكاريا للشاب المقدسي محمد سمير عبيد، الذي قتلته قوات إسرائيلية لدى تفريقها احتجاجات في القدس.

وكتب نتنياهو في صفحته على تويتر: "بطلب مني وبتنسيق مع رئيس بلدية القدس وأجهزة الأمن وحفظ النظام، تم إزالة نصب تذكاري لإرهابي. نحن لن نسمح بذلك".

وقتل الشاب الفلسطيني محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب قبل نحو أسبوعين، برصاص القوات الإسرائيلية لدى تفريقها لاحتجاجات في بلدة العيسوية شمال القدس.

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واحتجزت السلطات الإسرائيلية جثمان الشاب أربعة أيام قبل أن تسلمه لذويه بشروط تتعلق بتوقيت ومكان وعدد المشاركين بالدفن.

المصدر: RT

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