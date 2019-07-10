حادث أليم يصيب طالبا مصريا كفيفا.. وشيخ الأزهر يتدخل بشكل عاجل

تعرض طالب أزهري كفيف في مصر لحادث أليم، حيث سقط تحت عجلات القطار خلال نزوله، مما دفع شيخ الأزهر أحمد الطيب، لصرف إعانة عاجلة لأسرة الطالب.

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وجاءت البداية عندما ناشد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر شيخ الأزهر بالتدخل لإنقاذ الطالب أحمد الطيب بعد تعرضه للحادث، حيث وجه الشيخ الطيب بعلاج الطالب على نفقة الأزهر الشريف، وصرف معاش شهري من بيت الزكاة لأسرته ليتفرغ الطالب لدراسته بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر.

وتواصل رئيس جامعة الأزهر محمد المحرصاوي، مع مدير عام مستشفى الأقصر الدولي إسماعيل العربي، الذي أفاد بأن حالة الطالب مستقرة وتتم متابعته على أعلى مستوى، وأن نسبة الوعي لديه جيدة، مؤكدا أن الطالب يتلقى الرعاية والعناية الطبية اللازمة، ويتم إجراء كافة المستلزمات الطبية والعلاجية اللازمة.

ويتواجد شيخ الأزهر في ألمانيا لإجراء فحوصات دورية وعلاج طبيعي من التهابات بالظهر وبعض الفحوصات على العين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية