لواء عسكري مصري يوضح أسباب استحالة استخدام طائرات نقل الركاب في شوارع مصر

قال المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية، اللواء أركان حرب ناجي شهود، إن خدمة النقل بالطائرات من خلال تطبيق "دابسي" المنافس الجديد لـ "أوبر وكريم" في مصر خطر على الأمن القومي.

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وأوضح اللواء ناجي شهود: "من المستحيل الموافقة أمنيا على خدمة التنقل عبر الطائرات (هيلكوبتر أو خاصة) كوسيلة نقل للركاب".

وأضاف المستشار في أكاديمية ناصر العسكرية العليا: "من يصدق أن يتم تطبيق هذه الخدمة فهو جاهل وهي مجرد دعاية وفرقعة تستغل عقول الجهلاء".

وأرجع شهود أسباب استحالة الموافقة الأمنية على هذه الخدمة إلى أن "التحليق فوق سطح الأرض له محددات وأسلوب في التعامل وله قوانين تحكمه، فتسيير السيارات على الأرض يجب أن يكون بقانون يحدد نظام الحركة والتعامل والسرعات بالسيارات، أما الطيران والتحليق فوق سطح الأرض فمن غير الجائز أن يقيم أفراد شركة لنقل المواطنين بالطائرات لتجاوزه خصوصيات الآخرين، بالإضافة إلى مساسه بالأمن القومي المصري".

واستشهد اللواء ناجي شهود بتجربة استعانة وزارة الداخلية بالطائرات الهليكوبتر في التأمين والمسح الأمني، مؤكدا أن تحليق الداخلية بالطائرات يتم من خلال وزارة الدفاع، لتكون هناك سيطرة مركزية على التحرك والتحليق في السماء.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق "دابسي" العمل خلال أيام عبر هواتف الآندرويد وآيفون، ويتيح طلب سيارات ملاكي وأوتوبيسات ويخوت وطائرات هليكوبتر ودراجات نارية حسب إعلانات الشركة على الطرقات العامة.

المصدر: فيتو