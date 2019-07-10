حماس: رفضنا عدة رسائل لإجراء حوار مع واشنطن حفظا لوحدة الصف الفلسطيني

قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن أكثر من رسالة وصلت إلى الحركة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن الإجابة عليها كلها كان بـ"الرفض"

وأوضح أبو مرزوق في تغريدة أن رفض الحركة لتلك الرسائل كان "لسببين: الأول خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن).. والثاني: مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني، والمفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج (رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية العامة) في أمريكا وبدون إعلان".

أكثر من رسالة وصلت لحماس لأجراء حوار مع الأمريكان، ورفضنا كل تلك الرسائل لسببين: الأول خطتهم لتصفية القضية الفلسطينية بمشاريع مختلفة (صفقة القرن).

والثاني: مقاطعة السلطة لأي حوار مع الأمريكان، حفظاً لوحدة الموقف الفلسطيني، والمفاجأة الصادمة وجود ماجد فرج في أمريكا وبدون إعلان. — د. موسى أبو مرزوق DR. Mousa Abumarzook (@mosa_abumarzook) July 10, 2019

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وسيتوجه أبو مرزوق على رأس وفد من حركة "حماس" الأسبوع المقبل إلى العاصمة الروسية موسكو، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: RT