 
مباشر

مراسلون بلا حدود تكشف عن زيارة سرية إلى السعودية لطلب الإفراج عن صحفيين

أخبار العالم العربي

مراسلون بلا حدود تكشف عن زيارة سرية إلى السعودية لطلب الإفراج عن صحفيين
Reuters
وفقة احتجاجية تطالب بإطلاق سراح ناشطات سعوديات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3tu

كشفت منظمة مراسلون بلا حدود أن وفدا عنها زار السعودية في جهود مبذولة لإطلاق سراح 30 صحفيا مسجونا وسط انتقادات غربية مستمرة للرياض في أعقاب قتل الصحفي جمال خاشقجي.

إقرأ المزيد
السلطات السعودية تؤجل محاكمة ناشطات حقوقيات
السلطات السعودية تؤجل محاكمة ناشطات حقوقيات

وقالت المنظمة مع انطلاق المؤتمر العالمي لحرية الإعلام في لندن، إن الزيارة "غير المسبوقة" للسعودية في أبريل كانت سرية أملا في أن تعفو السلطات عن المحتجزين خلال شهر رمضان الماضي.

وترأس الوفد الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار والتقى في الرياض بمسؤولين سعوديين بينهم وزيرا العدل والإعلام ووزير الدولة للشؤون الخارجية والنائب العام ورئيس هيئة حقوق الإنسان.

وأشار ديلوار إلى أن هناك "حاجة ملحة لإرسال إشارة قوية من الحكومة السعودية تنم عن إرادة سياسية حقيقية حتى يبدأ جبر هذا الضرر، إذ نعتقد أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال إجراءات جدية مثل إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في البلاد".

وقال إن التواصل مباشرة مع السلطات السعودية كان "خطوة ضرورية" نجحت في فتح قناة للتواصل.

وتعرضت السعودية لانتقادات دولية شديدة بعد مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول في أكتوبر الماضي.

كما ثارت ثائرة الغرب لاحتجاز ومحاكمة نحو عشر ناشطات بينهن الصحفية هتون الفاسي والمدونتان إيمان النفجان ونوف عبد العزيز باتهامات تشمل الاتصال بصحفيين أجانب.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود إن إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين ضروري لإفساح المجال أمام الرياض لرئاسة قمة مجموعة العشرين المقررة العام المقبل.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

استغلال جنسي إسباني.. هذا ما حصل مع أطفال في المغرب