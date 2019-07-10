الإحصاء الفلسطيني: عدد الفلسطينيين في العالم يربو على 13 مليون نسمة

أعلن الإحصاء الفلسطيني، أن تعداد الفلسطينيين في الشتات والداخل بلغ نحو 13 مليون نسمة نهاية يونيو، منهم حوالى 5 ملايين يعيشون بدولة فلسطين بواقع 2.53 مليون ذكور و2.45 مليون إناث.

إقرأ المزيد

وأشار جهاز الإحصاء الفلسطيني إلى أنه بناء على تقديرات أعدها لمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يصادف غدا الخميس "تبين أن عدد سكان الضفة الغربية بلغ حوالي 2.99 مليون نسمة، بينما قدر عدد سكان قطاع غزة لنفس العام بـ1.99 مليون نسمة.

وتقدر نسبة المواطنين في الفئة العمريـة (0-14 سنة) في منتصف العام 2019 بحوالي 38% من مجمل السكان في فلسطين، بـواقع 36% في الضفة الغربية و42% في قطاع غزة.

ويلاحظ انخفاض نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم (65 سنة فأكثر) حيث قدرت نسبتهم في منتصف عام 2019 بحوالي 3% في فلسطين، بواقع 4% في الضفة الغربية و3% في قطاع غزة.

وتبين أن الكثافة السكانية في فلسطين مرتفعة بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص، إذ بلغت الكثافة السكانية لعام 2019 نحو 826 فردا/كم2 في فلسطين، بواقع 528 فردا/كم2 في الضفة الغربية مقابل 5,453 فرد/كم2 في قطاع غزة.

وبلغ متوسط عدد الأبناء الذين ولدوا لأمهات سبق لهن الزواج قبل 2017 في فلسطين 4.4 مولود للمرأة، في حين بلغ هذا المتوسط في الضفة الغربية 4.3 مولود مقابل 4.5 مولود للنساء في قطاع غزة.

المصدر: وكالة"معا"