 
مباشر

رفع الحصانة عن نائب مصري بعد فضيحة رشوة

أخبار العالم العربي

رفع الحصانة عن نائب مصري بعد فضيحة رشوة
AFP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3sh

رفعت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري الحصانة عن النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب في قضية فساد.

إقرأ المزيد
رئيس البرلمان المصري يكشف عن مصدر الفساد في مصر
رئيس البرلمان المصري يكشف عن مصدر الفساد في مصر

وأطاحت قضية فساد بالنائب بعد استخدام نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية في تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء على قطعة أرض مملوكة لبعض الأشخاص.

وتلقى النائب مبلغا ماليا قدره مليون جنيه تمت زيادته إلى مليوني جنيه على سبيل الرشوة، حيث فتحت تحقيقات في القضية ولكن الحصانة منعت من استكمالها، الأمر الذي دفع النائب العام للتقدم بطلب لرفع الحصانة عن النائب لمحاسبته.

المصدر: المصري اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد استقالة باباجان.. هل يعيش حزب أردوغان أسوأ أيامه؟