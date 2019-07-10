غارة للطيران السوري تسقط قتلى وجرحى بين أتباع المحيسني

أكدت مصادر ميدانية في ريف حماة الشمالي لموقع "مراسلون"، شن الطيران السوري غارات على نقاط انتشار مسلحين أسفرت عن مقتل وجرح عدد منهم، قد يكون بينهم السعودي عبد الله المحيسني.

وفيما كشفت مصادر إعلامية معارضة أن مرافق المحيسني الملقب بأبي أسيد، قتل جراء الاستهداف، لم تذكر أي معلومات عن مصير المحيسني وما إذا كان قد أصيب في هذه الغارة.

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لكن مواقع معارضة أخرى ذكرت أن المحيسني نجا يوم أمس الثلاثاء من الموت، في حين قتل مرافقه أبو أسيد، جراء تعرضهما لغارات الطيران السوري أثناء تفقدهما خطوط التماس في ريف حلب الجنوبي.

وقالت إن المحيسني نشر خبرا عبر قناته الرسمية على "التلغرام"، يطمئن فيه متابعيه على صحته، وينعي مرافقه أبا أسيد أثناء مشاركتهما في حملة "الخندق" الهادفة لتحصين المناطق التي ينتشر فيها المسلحون.

استهداف الشيخ عبد الله #المحيسني وشباب حملة #الخندق..

ما أدّى لاستشهاد مرافق الشيخ وإصابة آخر..

والشيخ في صحة جيدة..

نحمد الله على سلامته ونسأل الله أن يتقبّل الأخ الشهيد ويشفي المصاب.. pic.twitter.com/i7Rn8sOvcA — من الآخر !! (@Ofthelatter) July 9, 2019

وتهدف حملة "الخندق" لجمع تبرعات مالية من أجل تنفيذ حفريات وإقامة تحصينات على طول المناطق الفاصلة بين الجيش السوري والمجموعات الإرهابية في ريفي حماة وإدلب.

وسبق أن تعرض المحيسني لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة زرعت من قبل مجهولين على الطريق العام قرب مدينة سراقب بريف إدلب.

وشغل المحيسني منصب "القاضي الشرعي" في تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي، قبل أن يقدم استقالته العام الفائت بسبب ما أسماه تجاوزات الهيئة.

المصدر: مواقع إخبارية