أعلن تجمع المهنيين السودانيين عن تلقيه تهنئة من الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، بانتصار "الثورة" في السودان، وإسقاط حكم رئيسه السابق عمر البشير.

وذكرت لجنة العلاقات الخارجية لتجمع المهنيين السودانيين، في بيان أصدرته ليلة الأربعاء، أن التجمع استقبل ظهر أمس الثلاثاء وفدا مصريا رفيع المستوى في مقر المنظمة بالخرطوم.

وحسب البيان، "نقل الوفد تهاني الحكومة المصرية والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بانتصار إرادة الشعب السوداني في ثورته المجيدة لخلع نظام المؤتمر الوطني وعمر البشير".

وأضاف تجمع المهنيين أن اللقاء تناول "العلاقات التاريخية بين البلدين وتطورات العملية السياسية الحالية"، كما تطرق إلى "ضرورة تحقيق مطالب الشعب السوداني في الانتقال العاجل لتأسيس السلطة المدنية وتحقيق السلام العادل والشامل في السودان".

وشهدت العلاقات بين الجارتين مصر والسودان خلال السنوات الماضية توترات عديدة بسبب خلافات عدة أبرزها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وسد "النهضة" الإثيوبي على نهر النيل.

ويمر السودان بفترة تغييرات ملموسة في نظام السلطة عقب عزل الجيش السوداني، يوم 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، بعد 3 عقود من حكمه، على وقع احتجاجات شعبية واسعة متواصلة منذ نهاية العام الماضي، قتل خلالها نحو 90 شخصا.

المصدر: RT