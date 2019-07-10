أعلنت وزارة الدفاع القطرية، صباح اليوم الأربعاء، عن تصادم طائرتي تدريب عسكري خلال تحليقهما في أجواء البلاد ونجاة الطاقمين قفزا بالمظلة.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع، في بيان مقتضب أصدرته بهذا الصدد: "أثناء رحلة تدريبية حدث تصادم بين طائرتي تدريب، وتمكن طاقم الطائرتين من الخروج سالمين باستخدام الكرسي القاذف".

ولم تتحدث وزارة الدفاع القطرية عن أي تفاصيل أخرى حول هذا الحادث، بما في ذلك مكان وقوعه ونوع الطائرتين.

المصدر: RT