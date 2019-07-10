"رايتس ووتش" تطالب التحالف الدولي بتعويض ضحايا غاراته المدنيين في سوريا

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية التحالف الدولي ضد "داعش" بقيادة الولايات المتحدة بدفع التعويضات لضحايا غاراته على سوريا.

وقالت المنظمة: "على التحالف بقيادة الولايات المتحدة معالجة آثار الضرر اللاحق بالمدنيين جراء العمليات العسكرية في سوريا".

وأشارت إلى أن "محققين مستقلين" أفادوا بأن غارات التحالف الجوية "قتلت 7 آلاف مدني على الأقل في العراق وسوريا منذ سبتمبر 2014".

وأوضحت المنظمة أنها أجرت تحقيقات كشفت أن التحالف نفذ في العامين 2017 و2018 أربع غارات جوية "تبدو غير قانونية" طالت قريتي تل الجاير والحلو بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا و"أودت بحياة 63 مدنيا ودمرت وأضرّت بالممتلكات"، لكن لم يتم دفع أي تعويضات للضحايا.

وقالت نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش" لما فقيه: "رغم انتهاء القتال ضد "داعش"، تستمر معاناة المدنيين المتضررين من غارات التحالف. وينبغي على التحالف توسيع نطاق المدفوعات التي قدمها في يناير 2019 لتشمل المدنيين المتضررين من عملياته السابقة في سوريا".

وتقود الولايات المتحدة في سوريا قوات التحالف الدولي ضد "داعش" منذ صيف 2014 دون دعوة أو موافقة من دمشق، التي تتهم الجيش الأمريكي وحلفاءه بانتهاك سيادة سوريا وارتكاب المجازر المتكررة بحق السوريين.

المصدر: RT