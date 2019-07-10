الكشف عن العقوبة التي يطلب الادعاء الفرنسي إنزالها بالأميرة حصة بنت سلمان

أفادت وكالة "رويترز" بأن الادعاء الفرنسي يطلب من القضاء إصدار حكم بالسجن مع وقف التنفيذ على الأميرة حصة بنت سلمان، ابنة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت الوكالة، استنادا إلى مدعين فرنسيين، أنهم يسعون لإصدار حكم بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ضد الأميرة السعودية التي بدأت أمس الثلاثاء محاكمتها غيابيا في قضية ضرب عامل داخل شقتها الفاخرة في باريس.

كما طلب الادعاء الفرنسي، حسب الوكالة، إصدار حكم بالسجن لـ8 أشهر مع وقف التنفيذ ضد الحارس الشخصي للأميرة السعودية وأن يدفع معها غرامة قدرها الإجمالي 5 آلاف يورو.

وأشارت "رويترز" إلى أن الأميرة لم تحضر كما لم يحضر العامل الذي رفع الدعوى جلسة المحكمة الثلاثاء.

وتحاكم ابنة العاهل السعودي بتهم التواطؤ في عمل عنيف باستخدام سلاح لخطف عامل مصري المولد كان يقوم بتصليحات في شقتها الباريسية عام 2016.

وطبقا للائحة الاتهام، التي اطلعت عليها "رويترز"، أبلغ العامل، واسمه أشرف عيد، الشرطة بأن الحارس الشخصي للأميرة قيد يديه وقام بلكمه وركله وأجبره على تقبيل قدمي بنت سلمان بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وصدر أمر اعتقال دولي بحق الأميرة حصة، وهي أخت ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في نوفمبر 2017، وينفي المتهمان ارتكابهما أي مخالفة.

المصدر: رويترز