 
مباشر

ميركل تدعو للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا

أخبار العالم العربي

ميركل تدعو للالتزام بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا
Reuters HANNIBAL HANSCHKE
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/m3ps

أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، عن دعم برلين لجهود الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا، داعية للالتزام بحظر توريد الأسلحة إليها.

وقالت ميركل خلال الاجتماع مع الدبلوماسيين الألمان، اليوم الثلاثاء: "نتابع تطور الأوضاع في ليبيا بقلق بالغ... وتدعم ألمانيا جهود الأمم المتحدة لتحقيق وقف إطلاق النار دون شروط وإطلاق العملية السياسية".

وأضافت المستشارة الألمانية أن "كمية كبيرة من الأسلحة تصل إلى ليبيا عبر اللاعبين الخارجيين... وبالتالي يجب الالتزام بحظر توريد الأسلحة لمنع حدوث تصعيد جديد".

إقرأ المزيد
المتحدث باسم
المتحدث باسم "الجيش الوطني الليبي": ساعة الصفر بدأت تقترب!

وتابعت أنه "يجب أن نركز كل جهودنا على عدم تطور الأحداث في ليبيا على غرار ما نراه في سوريا منذ سنوات".

يذكر أن "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر أطلق في أبريل الماضي عملية عسكرية "ضد جماعات مسلحة" في محيط العاصمة الليبية طرابلس. ولا تزال الاشتباكات بين "الجيش الوطني" والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب لأمير قطر: الحمد لله أنها بأموالكم!