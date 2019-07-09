"واي نت" الإسرائيلي: الفصائل وحماس أجرت بنجاح مناورة عسكرية مشتركة ضخمة في غزة

أفاد مصدر إسرائيلي بأن حركة حماس أجرت بالمشاركة مع جميع الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة مناورة عسكرية مشتركة ضخمة.

وأضاف موقع "واي نت" الإسرائيلي أنه تم إغلاق المعابر البرية، ومنع الصيادون الفلسطينيون من دخول البحر، كجزء من هذه المناورة التي حققت أهدافها بنجاح.

⁧#صور⁩ | وزارة الداخلية والأمن الوطني تُنفذ مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ وذلك في إطار فحص جهوزية القوات والأجهزة الأمنية. pic.twitter.com/A839593V4P — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) 9 июля 2019 г.

من جانبها قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحماس في غزة، إن مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ يتم تنفيذها، وذلك في إطار فحص جاهزية القوات والأجهزة الأمنية.

المصدر: "واي نت" الإسرائيلي + تويتر