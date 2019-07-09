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"واي نت" الإسرائيلي: الفصائل وحماس أجرت بنجاح مناورة عسكرية مشتركة ضخمة في غزة

أخبار العالم العربي

Reuters IBRAHEEM ABU MUSTAFA
عرض عسكري لحماس - أرشيف
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أفاد مصدر إسرائيلي بأن حركة حماس أجرت بالمشاركة مع جميع الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في غزة مناورة عسكرية مشتركة ضخمة.

وأضاف موقع "واي نت" الإسرائيلي أنه تم إغلاق المعابر البرية، ومنع الصيادون الفلسطينيون من دخول البحر، كجزء من هذه المناورة التي حققت أهدافها بنجاح.

من جانبها قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني التابعة لحماس في غزة، إن مناورة طارئة تُحاكي التعامل مع تهديد أمني مفاجئ يتم تنفيذها، وذلك في إطار فحص جاهزية القوات والأجهزة الأمنية.

المصدر: "واي نت" الإسرائيلي + تويتر

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