هل سيعرض تميم فعلا على ترامب التوسط لتخفيف التوتر مع إيران؟

نقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر مطلعة، أن أمير قطر تميم بن حمد سيبدي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، استعداده للتوسط بهدف تخفيف التوتر المتصاعد مع إيران.

إقرأ المزيد

وأبلغت هذه المصادر الصحيفة، بأن "قطر في موقع يسمح لها بالقيام بهذه المهمّة، فهي ترتبط بعلاقات ممتازة مع الولايات المتحدة، من جهة، ولديها علاقات - بحكم الجوار الجغرافي - مع إيران، من جهة أخرى، لاسيما بعد أن دفعتها الأزمة الخليجية الأخيرة للانفتاح بقوة على طهران، من أجل تأمين المواد الغذائية الأساسية، وعبور الطائرات القطرية الأجواء الإيرانية، باتجاه محطات خارجية".

وبشأن تقديرها لفرص نجاح مثل هذا المسعى، رأت المصادر أن جهود أمير قطر "قد تصطدم في نهاية المطاف بالموقف الإيراني، إذ من المتوقع أن تعطل طهران المسعى القطري، كما سبق أن فعلت مع رئيس الوزراء الياباني، حيث ستشترط - على الأرجح - رفع العقوبات الأمريكية، قبل أي دعوة للحوار مع واشنطن، وهو أمر لن يقبله ترامب، بأي حال، لاسيما أنه يدرس حاليا إمكانية تطبيق المزيد من العقوبات على إيران، وربما فرض حصار بحري، إن تطلب الأمر ذلك".

المصدر: القبس