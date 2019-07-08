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الجيش الإسرائيلي يعلن عن اكتشاف نفق قرب الحدود مع غزة

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعلن عن اكتشاف نفق قرب الحدود مع غزة
AFP DAVID BUIMOVITCH
(صورة أرشيفية)
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اكتشاف مسار نفق في منطقة جنوب قطاع غزة، مؤكدا أن العمل جار لدراسة مسار الذي يسلكه النفق.

وكتب الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة على "تويتر": "بناء العائق تحت الأرض عند الحدود مع قطاع غزة أدى إلى اكتشاف مسار نفق آخر في جنوب قطاع غزة"، مضيفا أن القوات تدرس مسار النفق".

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واكد أدرعي أنه سيعلن تفاصيل أخرى في وقت لاحق.

من جانبه، قال رئيس مجلس أشكول الإقليمي إن "اكتشاف النفق بفضل التكنولوجيا الدفاعية الرائدة المستخدمة على طول حدود غزة، والنفق لا يشكل تهديدا وهو تحت رقابة الجيش".

المصدر: RT

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