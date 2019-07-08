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الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة بطائرات مسيرة

أخبار العالم العربي

الحوثيون يعلنون استهداف مطار أبها ومحطة كهرباء تهامة بطائرات مسيرة
Reuters Umit Bektas
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أفاد المتحدث الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" الحوثية، العميد يحيى سريع، بإطلاق طائرات مسيرة باتجاه مطار أبها الدولي ومحطة كهرباء تهامة في المدينة جنوبي السعودية.

وقال إن العمليات نفذت بطائرات "قاصف2k"، موضحا أنها استهدفت في العملية الأولى مطار أبها الدولي بعدة هجمات، شملت "مرابض الطائرات الحربية وأهدافا عسكرية أخرى، وأصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت بتعطيل الملاحة الجوية في المطار".

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وأضاف أن العملية الأخرى "استهدفت محطة تهامة للكهرباء بعدد من الطائرات المسيرة وكانت الإصابة مباشرة ودقيقة" حسب المتحدث باسم الحوثيين.

وقال إن هذا الاستهداف "يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على التحالف العربي الذي شن خلال الـ 48 ساعة الماضية 32 غارة جوية على مناطق متفرقة من اليمن سقط على إثرها قتلى وجرحى".

المصدر: RT

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