البحرية المصرية تنقذ قاربا سياحيا من الغرق في البحر الأحمر

أنقذت القوات البحرية المصرية، اليوم الاثنين، قارب سياحي من الغرق في البحر الأحمر، على متنه 11 فردا وتحركت القوات بعد ورود بلاغ طارئ.

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وأوضحت الشؤون المعنوية في مصر، أن الزورق كان يحمل 8 ركاب مصريين، بالإضافة إلى 3 أفراد من الطاقم، وتحركت على الفور إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية التي تؤمن المسطح المائي لميناء الغردقة وأنجدت القارب.

ونجحت القوات المصرية بإنقاذ طاقم القارب والأفراد المصريين وقدمت لهم مساعدات طبية عند وصولهم للنقطة البحرية بالغردقة.

المصدر: RT