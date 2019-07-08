نقابة محامي إدلب: 400 محام فصلوا "لخروجهم عن الخط الوطني"

فصلت نقابة المحامين في محافظة إدلب السورية نحو 400 محام من أصل ألف لـ "خروجهم عن الخط الوطني" حسب ما أعلن نقيب محامي إدلب دمال مصطو.

وأوضح مصطو أن "من بين المفصولين محامين انتسبوا إلى محاكم المسلحين كقضاة شرعيين ومنهم من انتسبوا إلى ما يسمى منظمة الخوذ البيضاء، وآخرون كانوا مع ما يسمى الائتلاف".

وأشار مصطو في تصريحات لصحيفة الوطن السورية الخاصة إلى أن النقابة "تتواصل مع نحو 100 محام داخل المحافظة هم على قيود النقابة".

وقال إن ثمة 250 محاميا في المناطق الآمنة موزعين على عدد من المحافظات "يمارسون عملهم وكأنهم في فرع إدلب" بينما سافر نحو 200 محام خارج البلاد.

وأكد مصطو أنه تمت دعوة المحامين داخل إدلب والذين ما زالوا على قيود النقابة للمشاركة في انتخابات نقابة المحامين وفروعها الشهر القادم.

المصدر: صحيفة الوطن